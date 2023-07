Le PSG travaille toutes les formules pour faire plier Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Partira, partira pas ? Kylian Mbappé et le PSG sont entrés dans un bras de fer. Le club n’est pas contre un départ de l’attaquant cet été si la somme de 180 ou 200 M€ est lâchée mais privilégie la prolongation, lui dont le contrat se termine dans un an. Le laisser filer libre dans un an est inenvisageable pour Nasser Al-Khelaïfi. «si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible.»

Le président a sorti les muscles la semaine passée en conférence de presse. Dans la foulée, il a même fixé une deadline très courte. «C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine (cette semaine, ndlr), ou maximum dans deux semaines (dans 7 jours). Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres.» Autrement dit, la réponse est attendue dans les prochains jours. Dans le cas inverse, Luis Enrique pourrait le laisser en France pendant que le club se déplacera au Japon pour la pré-saison.

À lire

PSG : l’Atlético de Madrid est prêt à tout pour Marco Verratti

Le PSG étudie toutes les options pour faire prolonger Mbappé

À côté de ces coups de pression, le club tente de faire changer d’avis le champion du monde 2018. D’après RMC, la direction envisage toutes les solutions possibles pour prolonger l’aventure. Elle réfléchirait à lever l’option de prolongation du bail existant, à élaborer un nouveau contrat associé à des détails supplémentaires, ou encore à rediscuter de nouveaux paramètres, y compris le fait d’inscrire directement un alinéa pouvant faire partir le joueur à l’été 2024. Bref, il faut comprendre que le PSG est prêt à beaucoup de choses pour faire plier Kylian Mbappé et le faire prolonger.

La suite après cette publicité

Problème, encore faut-il entrer en contact avec son entourage, ce qui n’est pas encore le cas selon le média. L’épisode de l’échange de lettres a rendu le contexte particulièrement tendu. Pour désamorcer cela, le club de la capitale compterait sur un certain Ziad Hammoud, un ancien dirigeant de BeIN Media Group devenu gérant de la partie business de l’image de la star. RMC précise que ce Franco-Libanais de 44 ans va prendre en main la société KEWJF (pour Kylian, Ethan, Wilfried, Jirès Kembo Ekoko et Fayza, les membres de la famille Mbappé) et pourrait devenir un intermédiaire précieux entre le joueur et Al-Khelaïfi, dont il est très proche.