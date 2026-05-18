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Ligue 1

OM : la confession de Benatia sur son départ dans la future émission de The Bridge

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Medhi Benatia, le dirigeant de l'OM @Maxppp

Le 15 février dernier, Medhi Benatia annonçait son départ de l’Olympique de Marseille sur ses réseaux sociaux. Quelques jours plus tard, l’ancien défenseur était retenu par Frank McCourt, devant finalement rester jusqu’à la fin de la saison. Depuis, Benatia a bel et bien quitté le club phocéen. En attendant, le programme The Bridge, présenté par Aurélien Tchouameni, a publié un extrait de sa future émission dans laquelle Benatia est invité.

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The Bridge
Bientôt un nouvel épisode de The Bridge avec @paulpogba, @MedhiBenatia et @Sopranopsy4 👀

Merci à @fortuneo , notre partenaire pour cet épisode !
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Interrogé par Paul Pogba sur son départ de Marseille, le Marocain a répondu : « pourquoi je pars ? Parce que je suis fatigué, car je n’en peux plus. Je me dis ça y est, je préfère partir et laisser le président gérer comme il a envie », a-t-il confié. Rendez-vous prochainement pour connaître l’intégralité des déclarations du désormais ex-directeur du football de l’OM.

Pub. le - MAJ le
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