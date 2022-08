Marcus Rashford intéressé par le PSG

Le PSG s'attaque à Marcus Rashford. L'information parue ce jeudi soir va emballer la fin du mercato estival. Surtout si Paris parvient à ses fins. Il sera difficile de convaincre Manchester United de lâcher son joueur de 24 ans mais la situation contractuelle de ce dernier, lié jusqu'en 2024, rend les choses plus complexes.

La suite après cette publicité

Surtout, selon nos informations, Rashford est OK pour rejoindre le PSG, et il l'a déjà fait savoir. Le club francilien possède donc déjà cet atout en sa faveur. Ce qui pourra aussi lui faciliter la tâche dans les négociations à venir avec les dirigeants anglais. Wait and see.