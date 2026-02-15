Situation critique pour les 18 supporters sénégalais détenus au Maroc !

Suite aux violences survenues lors de la finale de la CAN 2025, le processus judiciaire se poursuit pour les 18 supporters sénégalais interpellés au Maroc le 18 janvier dernier. Selon les informations relayées par le média Taggat, les prévenus ont été entendus ce jeudi par le Tribunal de première instance de Rabat lors d’une audience de cinq heures, tenue en l’absence de leurs conseils. Suite à la fin de la grève des avocats marocains ce 12 février, le tribunal a finalement fixé la date des plaidoiries au jeudi 19 février, date à laquelle la défense pourra officiellement intervenir après 29 jours de détention.

De son côté, Me Patrick Kabou, avocat des supporters, a communiqué sur les conditions de ces auditions qu’il juge préoccupantes. Selon ses déclarations, les prévenus auraient été présentés au procureur du Roi et auditionnés sans l’assistance d’un interprète en wolof, affirmant qu’ils ne connaîtraient pas encore précisément les charges retenues contre eux. La défense, qui dénonce une procédure injuste, attend désormais l’audience de la semaine prochaine pour faire valoir ses arguments dans ce dossier qui continue de faire l’actualité. Une version toutefois démentie par les autorités marocaines depuis quelques jours.