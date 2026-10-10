Jamie Carragher allume Rio Ferdinand pour sa défense de CR7

Jamie Carragher n’a pas mâché ses mots envers Rio Ferdinand et Piers Morgan après leurs prises de position en faveur de Cristiano Ronaldo. Au cœur de la polémique : le départ précipité de l’attaquant d’Al-Nassr de la sélection portugaise, après un différend avec son sélectionneur Jorge Jesus et une mise sur le banc. Malgré les excuses du quintuple Ballon d’Or, Ferdinand a jugé son traitement inapproprié, tandis que Morgan s’en est pris directement au technicien. Une défense que l’ancien joueur de Liverpool a vivement contestée dans l’émission The Overlap Daily : « des gens comme Piers Morgan et Rio Ferdinand, qui sont des figures importantes des médias, qu’on les aime ou non, se ridiculisent avec les absurdités qu’ils débitent parce qu’ils connaissent Ronaldo. On peut connaître quelqu’un et essayer de prendre soin de lui, mais on ne peut pas défendre l’indéfendable. »

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Gary Neville, lui aussi ancien coéquipier de Ronaldo à Manchester United, a également exprimé ses réserves sur l’attitude du Portugais. S’il assure toujours apprécier le joueur, il estime que son comportement récent est difficile à justifier et qu’une personne de son entourage devrait lui faire comprendre les limites à ne pas franchir. « Avec Cristiano, c’est difficile parce que je l’adore, mais je ne peux pas voir ce qui s’est passé à United lors de son second passage et ensuite le voir faire une telle déclaration sans rien dire. Il doit être recadré et on doit lui dire que ce n’est pas acceptable », a-t-il expliqué. Neville considère toutefois que cet épisode ne suffira pas à effacer l’immense carrière de Ronaldo, dont l’héritage sportif devrait rester intact malgré cette fin de parcours international mouvementée.