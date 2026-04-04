L2 : Troyes cale subitement face à Montpellier, Reims freiné contre Boulogne

Sous un grand soleil, Montpellier (7e) recevait Troyes (leader du championnat) à la Mosson lors de cette 29e journée de Ligue 2. Articulés en 4-2-3-1, les Montpelliérains étaient prêts à faire basculer cette rencontre, puisqu’ils étaient invaincus depuis quatre journées et pouvaient tenir cette belle dynamique à domicile. Côté ESTAC, l’objectif était de conserver cette première place afin d’être de plus en plus proche de la montée en Ligue 1. Avec 4 points d’avance sur l’AS Saint-Étienne, il ne fallait pas se laisser étourdir par les hommes de Zoumana Camara. Ce sont d’ailleurs les visiteurs, ne comptant aucune défaite depuis le 7 février, qui ont provoqué le premier vrai danger. Sur le côté droit, Maronnier a centré à ras de terre pour Bentayeb, et c’est Adeline qui est arrivé en bout de course pour conclure l’action vers le poteau droit (0-1, 3e). Mais, seulement quelques secondes plus tard, le MHSC a égalisé grâce à Chennahi (1-1, 4e). Juste avant la pause, Mendy a trouvé le chemin des filets en deux temps sur penalty pour reprendre l’avantage (2-1, 45+3). Sans abdiquer, Bentayeb a égalisé pour Troyes avec un lob devant Ngapandouetnbu (2-2, 57e).

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En fin de compte, les locaux terminent leur après-midi avec un match nul assez décevant. Il restent tout de même leader du championnat. De son côté, Montpellier pointe à la 7e place. Dans le même temps, Reims et Boulogne se livraient une belle bataille à Auguste-Delaune. Le cinquième du classement pouvait se rapprocher du podium, tandis que les Nordistes n’avait pas forcément besoin de faire des folies, au vu de leur place dans le milieu du tableau. Par ailleurs, ils n’avaient pas perdu lors de huit de leurs neuf derniers déplacements en championnat. Les coéquipiers de Keito Nakamura devaient se méfier. Leur première période a d’ailleurs laissé Reims dans le doute, car ils ne trouvaient pas la faille, malgré neuf tentatives. Après la pause, les deux équipes n’avaient que très peu d’occasions. En fin de compte, les deux formations se sont quittées sur un 0-0. Ce match nul placent les visiteurs à la 12e position. Les locaux passent à côté de leur journée et calent à la 5e place du tableau.