PSG : Christophe Galtier fait le point sur le mercato hivernal

Ce lundi, le Paris Saint-Germain affrontera, en 16e de finale de Coupe de France, le Pays de Cassel, petite formation nordiste évoluant en R1, l’équivalent de la 6e division en France. Mais alors que la victoire devrait être une formalité, Christophe Galtier a insisté sur l’importance de gagner et de se montrer solide défensivement, après deux défaites consécutives à l’extérieur, en Ligue 1. Et cet hiver, l’entraîneur parisien aimerait voir arriver un nouvel élément pour renforcer sa défense.

Et le nom qui revient souvent à ce poste est celui de Milan Skriniar. Selon nos informations, le joueur de l’Inter Milan a bien deux offres de contrat en main, une prolongation de contrat avec son club et celle du PSG. Et Christophe Galtier n’a pas encore de certitude. «J’ai vu ce qui est sorti dans la presse. Est-ce qu’il viendra cet hiver ou l’été prochain ? Je ne peux pas le dire, j’ai beaucoup de choses à travailler avec mes joueurs pour travailler ce que l’on doit corriger. Mais la direction sportive travaille pour faire ce qu’il y a à faire», a-t-il expliqué devant la presse.

Le PSG à la recherche d’un nouvel ailier

Mais pour l’instant, le seul mouvement hivernal côté parisien a été le départ de Pablo Sarabia, parti à Wolverhampton. Un élément que le PSG souhaite rapidement remplacer. «Avant le début du mercato, j’avais dit qu’il y aurait des arrivées seulement s’il y avait des départs. Pablo Sarabia est parti pour les raisons qu’on connaît. Le club travaille pour avoir une option offensive supplémentaire, a assuré Galtier, avant d’ironiser sur les détails du profil recherché. Nous recherchons un joueur de côté, assez grand, qui va vite, qui frappe des deux pieds et capable de marquer de la tête.»

Enfin, questionné sur le recrutement d’un profil différent, un "pur 9", Christophe Galtier a expliqué que ce n’était pas une priorité. «À partir du moment où j’ai Neymar, Mbappé et Messi, on ne va pas mettre des centres aériens dans la surface. Il y a plus des actions combinées, avec des ballons au sol, en retrait, notamment quand on centre. Il y a des zones clairement définies.» Une arrivée devrait donc prochainement être bouclée à Paris, au moins avant la fin du mercato de janvier.