Ligue des Champions : Marco Rose veut être ambitieux contre Manchester City

Le Borussia Mönchengladbach s'apprête à rencontrer Manchester City en 8e de finale de la Ligue des Champions (à suivre en live commenté sur Foot Mercato). Le club allemand ne part clairement pas favori face à l'ogre anglais à qui tout réussit en ce début d'année 2021, d'autant que le départ annoncé en fin de saison de Marco Rose pour le Borussia Dortmund crée des remous en interne. Pour autant, l'entraîneur de 44 ans veut jouer crânement sa chance dans cette double confrontation et s'avance avec un jeu ambitieux. C'est ce qu'il affirme en conférence de presse d'avant match.

«Quand vous êtes en 8es de finale de la Ligue des Champions face à Manchester City et que vous êtes le Borussia Mönchengladbach, personne ne vous voit gagner. C’est un grand succès pour le club et depuis le début nous voulons montrer de quoi nous sommes capables. Et nous avons montré de bonnes choses déjà. Nous avons emmené le Borussia en 8e. (…) Les garçons devront montrer qu’ils sont prêts. Nous faisons partie des 16 meilleures équipes d’Europe. Nous devons être prêts et montrer ce que nous savons faire. Nous ne ferons pas que défendre. C’est très important. Nous devons être audacieux. Manchester City n’aime pas être privé de ballons.» Voilà qui promet un joli bras de fer.