OL : le gros coup de gueule de Jean-Michel Aulas

Pas au mieux sportivement depuis le début de saison avec une 7e place au classement de Ligue 1, l'OL a encore déçu dimanche soir avec une nouvelle défaite face à Lens, en clôture de la 9e journée de championnat. La goutte d'eau qui fait déborder le vase pour beaucoup de supporters de l'OL.

Ces derniers n'épargnent personne. Même si Peter Bosz est logiquement la cible numéro 1 des critiques, la direction en prend aussi pour son grade, d'Aulas à Ponsot en passant par Cheyrou. Les joueurs, forcément, sont aussi pointés du doigt. Un climat tendu autour du club face auquel Jean-Michel Aulas a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux.

Aulas monte au créneau

« Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage : les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff : il faut travailler et gagner enfin vendredi (contre Toulouse). L’OL est 7e et le bashing nous affaiblit plutôt que de nous aider. Soyons forts. » peut-on lire le tweet d'Aulas qui défend son club comme il peut.

Il faut dire qu'hier soir, les Lyonnais ont enregistré une quatrième défaite de suite en championnat, une statistique tristement historique puisque ça n'était plus arrivé depuis 1991. Reste donc à voir comment évoluera la suite. Mais si on se fie aux déclarations du principal décideur lyonnais, il ne devrait pas encore y avoir de changement sur le banc de touche du Groupama Stadium...