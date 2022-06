PSG : Neymar battu à Las Vegas

Actuellement en vacances après une saison 2021-2022 décevante avec le PSG, Neymar (30 ans) se ressource et profite de la vie. Dans cette optique, l'attaquant brésilien a, pour la première fois, participé, dans la nuit de dimanche à lundi au casino Paris Las Vegas, à un événement organisé dans le cadre des World Series of Poker, le championnat du monde de poker. Pour les passionnés et curieux, le site spécialisé PokerNews a d'ailleurs fait un petit focus sur la prestation de Neymar.

Grand amateur de ce célèbre jeu de cartes, l'ancien joueur du Barça a en revanche été éliminé rapidement, avant la fin de la première journée (sur trois jours) de compétition. Pas moins de 74 joueurs étaient engagés pour ce tournoi de poker aux États-Unis, dont l'entrée était fixée à 10 000 $ (9 570 €). En 2016, en raison des Jeux Olympiques de Rio dans son pays, Neymar avait dû renoncer à participer à ce même événement après avoir triomphé lors d'un tournoi préliminaire.