Lorient : le but sensationnel de Pablo Pagis face à Angers

C’est déjà son 7e but en Ligue 1 cette saison ! Sous la tunique du FC Lorient, Pablo Pagis (23 ans) a inscrit un nouveau bijou face à Angers ce dimanche après-midi pour le compte de la 22e journée de championnat. Dos au but, entouré par trois joueurs du SCO, l’attaquant s’est brillamment frayé un chemin dans la surface angevine pour permettre aux siens de mener au score, et ce, dès la 9e minute au stade du Moustoir.

En réussite depuis le début de la saison sous les ordres d’Olivier Pantaloni, le joueur de 23 ans continue de mettre les Merlus en confiance en championnat. À l’heure actuelle, Lorient pointe à la 9e place du classement avec 31 points, tout comme Strasbourg (7e) ou encore Monaco (8e), et espère garder son avance au score face aux Angevins.