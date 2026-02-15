Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Lorient : le but sensationnel de Pablo Pagis face à Angers

Par Tom Courel
1 min.
Pablo Pagis (FC Lorient) @Maxppp
Lorient 2-0 Angers

C’est déjà son 7e but en Ligue 1 cette saison ! Sous la tunique du FC Lorient, Pablo Pagis (23 ans) a inscrit un nouveau bijou face à Angers ce dimanche après-midi pour le compte de la 22e journée de championnat. Dos au but, entouré par trois joueurs du SCO, l’attaquant s’est brillamment frayé un chemin dans la surface angevine pour permettre aux siens de mener au score, et ce, dès la 9e minute au stade du Moustoir.

La suite après cette publicité
L1+
Un but à la Pablo Pagis ✨

Le numéro 10 du @FCLorient inscrit son 7e but en championnat, quelle saison pour lui !

#FCLSCO
Voir sur X

En réussite depuis le début de la saison sous les ordres d’Olivier Pantaloni, le joueur de 23 ans continue de mettre les Merlus en confiance en championnat. À l’heure actuelle, Lorient pointe à la 9e place du classement avec 31 points, tout comme Strasbourg (7e) ou encore Monaco (8e), et espère garder son avance au score face aux Angevins.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lorient
Angers
Pablo Pagis

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lorient Logo Lorient
Angers Logo Angers
Pablo Pagis Pablo Pagis
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier