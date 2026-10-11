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Ligue 1

Strasbourg : le but gag de Pape Demba qui offre l’égalisation à Nice

Par Samuel Zemour
1 min.
La Tribune populaire sud au coeur du marasme @Maxppp
Nice 2-1 Strasbourg

L’OGC Nice a égalisé de manière totalement improbable juste avant la pause face à Strasbourg. À la 45e+2 minute, sur un centre rentrant de Hein venu de la droite, Diop a malencontreusement dévié le ballon de la tête dans ses propres filets. Surpris par la trajectoire, Jörgensen n’a rien pu faire et le ballon a terminé sa course au fond des filets après avoir touché le poteau gauche.

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Un véritable but gag pour les Alsaciens, qui voient leur avantage s’envoler au pire moment. Alors que Strasbourg semblait en mesure de rejoindre les vestiaires avec l’avantage au score, après un superbe enchaînement d’Essugo avant la pause, cette erreur malheureuse relance complètement Nice, qui n’en demandait pas tant pour revenir dans la partie. Un coup du sort cruel pour les visiteurs, à quelques secondes seulement de la mi-temps.

Pub. le - MAJ le
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