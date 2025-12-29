Mercato : Nantes tient un accord pour rapatrier un autre ex de Ligue 1

Chaque saison, c’est un peu le même cinéma. Club historique de notre Ligue 1, le FC Nantes joue encore avec le feu. Hormis quelques rares exceptions (9e en 2012/2022 et en 2017/2018, 7e en 2016/2017), les Canaris passent leur temps à se battre pour leur maintien… et à virer leurs coaches. L’exercice 2025/2026 ne déroge malheureusement pas à la règle. Dix-septième et avant-dernier du classement, à quatre longueurs du premier non-barragiste (Le Havre), le FCN a vécu une première partie de saison chaotique.

Un nouveau prêt espéré

Avec neuf défaites au compteur et seulement deux victoires, le club des bords de l’Erdre a fini par virer son entraîneur, Luis Castro. Ce dernier a vite rebondi du côté de Levante, pendant que les Kita ont choisi de nommer Ahmed Kantari pour redresser la barre. Et encore une fois, en plus du changement de coach, Nantes va tenter de se sauver grâce au mercato d’hiver. Les octuples champions de France ont déjà attiré le latéral gauche colombien Deiver Machado (Lens) et le retour en L1 sous forme de prêt d’un Rémy Cabella à la peine à l’Olympiakos est annoncé comme bouclé.

D’autres pistes telles que Abakar Sylla (Strasbourg), Issa Diop (Fulham) ou Mady Camara (PAOK Salonique) ont été annoncées, mais elles ne sont plus d’actualité aujourd’hui. Pas de quoi décourager Nantes. Après le coup Cabella, Ouest-France assure en effet que les Canaris veulent tenter leur chance avec un autre ancien pensionnaire de Ligue 1 en difficulté à l’étranger. Il s’agit de Zakaria Aboukhlal. Âgé de 25 ans, le milieu offensif marocain avait été vendu au Torino par Toulouse l’été dernier en échange d’une somme d’environ 8 M€.

D’accord avec le Torino, Nantes attend la réponse d’Aboukhlal

Aujourd’hui, le natif de Rotterdam n’y arrive pas en Italie. Après son passage concluant au TFC (25 buts, 9 passes décisives en 83 matches), Aboukhlal est dans le dur dans le Piémont. En onze apparitions, il n’a pas marqué le moindre but ni délivré la moindre offrande. Avec seulement 245 minutes de temps de jeu (environ 22 minutes/match) et une titularisation au compteur, Aboukhlal est clairement en situation d’échec. Nantes est donc passé à l’action et vise un nouveau prêt.

Les choses avancent bien puisque Ouest-France assure qu’un accord a été trouvé entre le club français et le Torino. Le FCN a également proposé une prise en charge partielle du salaire du joueur et ce dernier s’est entretenu au téléphone avec Kantari. Il ne manque plus que la réponse d’Aboukhlal pour savoir si les Canaris tiennent (ou non) leur troisième recrue hivernale. Les Nantais ne comptent d’ailleurs pas s’arrêter là puisqu’ils aimeraient recruter un défenseur axial et un milieu central.