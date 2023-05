Nice : le gros coup de gueule de Didier Digard après la défaite à Strasbourg

Présent en conférence de presse après la défaite subie sur la pelouse de Strasbourg (2-0) dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1, l’entraîneur de l’OGC Nice Didier Digard n’a pas caché sa déception concernant la prestation de ses joueurs, vaincus après deux victoires de rang en championnat. Le technicien azuréen n’a notamment pas compris l’état d’esprit proposé par les siens, dans des propos récoltés par RMC Sport.

«C’est une entame inadmissible. Beaucoup de travail a été fait et c’est manquer de respect à ce qui a été fait. Pour moi c’est une faute professionnelle. Ça ne doit jamais arriver et ça n’arrivera plus. On n’a pas eu l’état d’esprit pour relever la tête, a pesté le coach niçois en conférence de presse. Ensuite c’était beaucoup trop pauvre. Je suis marqué parce que je le prends pour moi. L’équipe est le reflet de son entraîneur et c’est hors de question que je donne cette image. J’ai un staff qui se donne énormément et qui mérite que son travail soit mis en lumière. Aujourd’hui les joueurs ne l’ont pas fait, et ça me dérange. On est l’OGC Nice, on n’est pas le Real Madrid. Ça m’a beaucoup demandé d’énergie pour que cette équipe reste en Ligue 1. Après, c’est arrivé une fois en 23 matches de perdre de cette manière. Mais ce sera la seule.»

