Real Madrid : Thibaut Courtois est effondré

Hier, le Real Madrid a annoncé la grave blessure de Thibaut Courtois. Touché à l’entraînement, le Belge souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Il sera opéré dans les prochains jours, lui qui a publié un post Instagram hier pour donner de ses nouvelles. Il a confié qu’il devait accepter cette blessure et avancer.

Mais le portier serait bien plus touché moralement. En effet, AS révèle qu’au moment de sa blessure, Courtois a pleuré et a rapidement dit qu’il avait senti quelque chose craquer. Des sources internes au vestiaire ibérique ont confié au média espagnol qu’il est effondré, lui qui a regagné son domicile sur une civière.