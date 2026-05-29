LdC : deux stars d’Arsenal sont sûres de battre le PSG

Qui remportera la finale de la Ligue des Champions 2025/2026 ? Si le PSG fait figure de favori grâce à son statut de tenant du titre, Arsenal n’est pas en reste. Les Gunners ont dominé la phase de ligue de bout en bout et viennent d’être sacrés champions d’Angleterre. Les joueurs de Mikel Arteta sont d’ailleurs remplis de confiance au moment d’aborder ce rendez-vous historique. «Confiants ? Oui, sans aucun doute. J’ai l’impression qu’on a accompli quelque chose qui compte énormément pour nous, et la joie, la confiance et la force qui en découlent sont vraiment spéciales. Je suis donc sûr qu’on apportera tout ça avec nous le jour J. C’est assez libérateur. C’est l’occasion de réaliser quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Beaucoup de gens ont eu cette chance. Nous sommes simplement un groupe de personnes de plus à avoir cette chance, et je prie pour que nous la saisissions. Quand ce sera le cas, ce sera sans aucun doute un moment exceptionnel», a confié à Skysports, Eberechi Eze.

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De son côté, Kai Havertz a lui aussi affiché une grande confiance. «Le PSG a remporté le titre l’année dernière, c’était donc probablement la meilleure équipe d’Europe l’année dernière. Ils ont encore une fois réalisé une saison incroyable. Pour nous, c’est la deuxième fois que le club atteint la finale, mais nous avons énormément confiance. Nous nous battons au plus haut niveau depuis quelques années maintenant et nous avons enfin remporté la Premier League. Je pense que cela nous donne aussi un gros coup de pouce. Peu importe que l’on soit l’outsider ou autre chose. Nous allons entrer sur le terrain et nous allons les battre.» Réponse demain à partir de 18h.