Manchester United : Marcus Rashford opéré la semaine prochaine

La tuile se confirme pour Marcus Rashford (23 ans). Alors qu'il traîne une blessure à l'épaule gauche depuis le 1er novembre et un match contre Arsenal, l'attaquant de Manchester United va se faire opérer la semaine prochaine afin de se débarrasser de ce pépin physique, confirme le Telegraph ce vendredi. Le quotidien anglais avait déjà révélé le 13 juillet dernier que le buteur des Red Devils et des Three Lions devrait rater deux mois de compétition.

La suite après cette publicité

L'opération ayant légèrement été retardée, le Telegraph explique que Rashford devrait retrouver les terrains, sauf guérison ultra-rapide, à la fin du mois d'octobre. 12 semaines d'absence sont prévues pour lui, ce qui lui ferait rater 9 matchs de Premier League, dont deux affiches contre Liverpool et Leicester, ainsi que la Ligue des Champions. L'Anglais a discuté de cette opération avec Ole Gunnar Solskjaer mardi, indiquant notamment qu'il était impératif de passer sur le billard pour retrouver la pleine possession de ses moyens.