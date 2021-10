Sergio Agüero, le dernier espoir du FC Barcelone

La suite après cette publicité

Une pointe d'optimisme au FC Barcelone. Entré en jeu dans le dernier quart d'heure du Clasico, face au Real Madrid (1-2), Sergio Agüero semblait avoir réveillé un Camp Nou qui sonnait toujours creux depuis le départ de Lionel Messi, l'été dernier. Buteur pour la première fois sous les couleurs catalanes, l'Argentin a réalisé une entrée convaincante, lui qui n'a joué que trois minutes contre Valence et un quart d'heure contre le Dynamo Kiev depuis sa dernière titularisation avec l'Albiceleste contre la Bolivie, lors de la dernière Copa América (4-1).

Et Sergio Agüero devrait faire le plus grand bien aux Blaugranas. Ousmane Dembélé est toujours absent du groupe pour le déplacement au Rayo Vallecano mercredi (19h, 11ème journée de Liga), Ansu Fati a clairement besoin d'un peu plus de temps de jeu depuis sa longue blessure et Memphis Depay semble souvent seul et parfois perdu, alors qu'il avait pourtant très bien débuté. De son côté, Luuk de Jong semble même derrière Martin Braithwaite dans la hiérarchie des attaquants. Dans ce cadre déjà compliqué, et après les départs de Lionel Messi et d'Antoine Griezmann, Ronald Koeman pourra enfin s'appuyer sur Agüero pour espérer trouver un nouveau système tactique et donner un nouveau souffle au Barça.

Sergio Agüero ne regrette rien, malgré Lionel Messi

Le technicien néerlandais est conscient que le Kun, qui a aujourd'hui 33 ans, n'est pas au meilleur de sa forme, après ses longues années à Manchester City et ses dernières blessures, mais il reste un attaquant de taille, qui pourrait enfin être aligné ce mercredi, à l'occasion du déplacement dans la banlieue de Madrid. «Kun Agüero travaille physiquement depuis deux semaines. Il n'est pas encore prêt pour 90 minutes, mais il est suffisamment en forme pour commencer le match ou jouer en deuxième mi-temps», expliquait Koeman, ce mardi, en conférence de presse.

Alors que le FC Barcelone est mal embarqué en Ligue des Champions et seulement neuvième de Liga, le public catalan attend beaucoup de son nouveau buteur argentin, lui qui aurait pourtant mal digéré le départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Mais l'ex-Citizen assure ne pas regretter son choix. «Soyons sincères. Quel joueur n'aimerait pas être au Barça ? Je dirais que la majorité des footballeurs aimerait porter ce maillot, que le Barça soit bien ou mal (...) Je suis arrivé dans l'expectative de jouer avec Leo avec une bonne équipe derrière nous, ce que le club essayait de faire. Quand ils m'ont appelé, je me suis dit : "peu importe combien ils paient. Je me remets en forme et je vais aider cette équipe au maximum"», expliquait-il dans El Pais. Acclamé au Camp Nou dimanche malgré la défaite, le Kun s'affiche comme le dernier espoir des Culés.