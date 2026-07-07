Coupe du Monde 2026, Argentine : la réaction à chaud du héros Enzo Fernández
Au terme d’une rencontre tout simplement sensationnel, l’Argentine a arraché sa qualification pour les 1/4es de finale de cette Coupe du Monde 2026 face à l’Égypte (3-2). Buteur en fin de partie, Enzo Fernández a donné la victoire aux siens dans le temps additionnel (90e+3). Après la rencontre, le milieu de terrain de 25 ans évoluant à Chelsea n’a pas masqué son émotion auprès de la télévision argentine.
« C’est incroyable. Je cherchai à marquer ce genre de buts depuis longtemps. Je l’attendais. Je me sens extrêmement privilégié, je suis reconnaissant. Nous avons une équipe incroyable, qui ne jette jamais l’éponge, et ce, peu importe le contexte… Merci aux supporters ici et en Argentine », a indiqué l’ancien joueur du Benfica. En quart de finale, les champions en titre argentin affronteront la Suisse ou la Colombie.
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