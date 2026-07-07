Menu Rechercher
Commenter 11
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026, Argentine : la réaction à chaud du héros Enzo Fernández

Par Kevin Massampu
1 min.
Enzo Fernandez (Argentine) @Maxppp
Argentine 3-2 Égypte
winamax
1 1.32 N 5.00 2 9.50 bonus 100€

Au terme d’une rencontre tout simplement sensationnel, l’Argentine a arraché sa qualification pour les 1/4es de finale de cette Coupe du Monde 2026 face à l’Égypte (3-2). Buteur en fin de partie, Enzo Fernández a donné la victoire aux siens dans le temps additionnel (90e+3). Après la rencontre, le milieu de terrain de 25 ans évoluant à Chelsea n’a pas masqué son émotion auprès de la télévision argentine.

La suite après cette publicité

« C’est incroyable. Je cherchai à marquer ce genre de buts depuis longtemps. Je l’attendais. Je me sens extrêmement privilégié, je suis reconnaissant. Nous avons une équipe incroyable, qui ne jette jamais l’éponge, et ce, peu importe le contexte… Merci aux supporters ici et en Argentine », a indiqué l’ancien joueur du Benfica. En quart de finale, les champions en titre argentin affronteront la Suisse ou la Colombie.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (11)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Argentine
Enzo Fernández

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Argentine Flag Argentine
Enzo Fernández Enzo Fernández
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier