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Ligue des Champions

Bayern-PSG, Nasri : «ce n’était pas un grand match»

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Samir Nasri @Maxppp
Bayern Munich 1-1 PSG

Au terme d’un match moins spectaculaire en termes de buts, mais tout aussi disputé, le Paris Saint-Germain a fait match nul sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) et s’est qualifié pour sa deuxième finale consécutive de Ligue des Champions. Mais pour Samir Nasri, ce n’était pas un grand match.

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« Ce n’était pas un grand match. Honnêtement, je n’ai pas trouvé que c’était un grand match. Les arrêts fantastiques de Neuer dont vous me parlez, je ne les ai pas vus. Je trouve que ce PSG-là est terrifiant parce qu’il est capable de souffrir et de bien défendre. J’ai trouvé énormément d’approximations techniques de part et d’autre. Ce soir, c’est historique parce que le PSG fait une deuxième finale consécutive, mais je ne partage pas votre opinion sur le grand match », a-t-il déclaré au micro de Canal+.

Pub. le - MAJ le
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