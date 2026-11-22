Hansi Flick n’a pas caché son agacement envers l’arbitrage après la remontada du FC Barcelone face à Villarreal (3-2). « C’est toujours la même chose avec cet arbitre », a lancé l’entraîneur allemand en référence à Hernández Hernández, notamment après le penalty accordé à Lamine Yamal à la suite d’une intervention de la VAR. Le technicien blaugrana a pointé du doigt le comportement du quatrième arbitre, qu’il accuse de s’être focalisé uniquement sur le banc barcelonais. Interrogé sur l’expulsion de Fermín López, pourtant déjà remplacé, Flick a répondu : «je ne sais pas ce qui s’est passé. Les arbitres ne regardaient que notre banc. Je ne sais pas ce qu’il a dit. J’ai demandé quelle était la faute et il m’a donné un carton jaune. »

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L’entraîneur du Barça a également estimé que Lamine Yamal était trop souvent victime de fautes non sanctionnées par Hernández Hernández. « Quand on voit certaines situations avec Lamine, il s’agit généralement de fautes évidentes. Nous devons l’accepter. Nous devons mieux jouer». Selon l’ancien arbitre Iturralde González, pour Sport, l’expulsion de Fermín López pourrait d’ailleurs lui valoir deux matches de suspension. De son côté, Villarreal a également explosé contre l’arbitrage du match.