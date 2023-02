MU - Leicester : les compositions sont tombées

Ce dimanche se poursuit la 24e journée de Premier League avec un duel alléchant entre Manchester United et Leicester City. À domicile, les Red Devils s’organisent en 4-3-3 avec David De Gea dans les cages derrière Diogo Dalot, Victor Lindelöf, Lisandro Martinez et Luke Shaw. Fred est positionné en sentinelle auprès de Marcel Sabitzer et Bruno Fernandes. En pointe, Wout Weghorst est accompagné par Alejandro Garnacho et Marcus Rashford.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Foxes optent pour un 4-3-3 avec Danny Ward comme dernier rempart. Devant lui, Timothy Castagne, Harry Souttar, Wout Faes et Victor Kristiansen forment la défense. Kiernan Dewsbury-Hall, Nampalys Mendy et James Maddison composent l’entrejeu. Les couloirs sont occupés par Tete et Harvey Barnes tandis que Kelechi Iheanacho prend l’axe.

À lire

Manchester United mène face à Leicester !

Les compositions

Manchester United : De Gea - Dalot, Lindelöf, Martinez, Shaw - Sabitzer, Fred, Fernandes - Garnacho, Weghorst, Rashford

La suite après cette publicité

Leicester City : Ward - Castagne, Souttar, Faes, Kristiansen - Dewsbury-Hall, Mendy, Maddison - Tete, Iheanacho, Barnes