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Illan Meslier signe à Arsenal

Par Maxime Barbaud
1 min.
Illan Meslier avec Leeds @Maxppp

Un joli rebond pour Illan Meslier. En fin de contrat à Leeds, le gardien français de 26 ans s’est engagé du côté d’Arsenal dans la durée de son bail ne soit dévoilée. L’ancien Lorientais devrait être la doublure de David Raya cette saison.

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Kepa Arrizabalaga cherche un nouveau challenge lui qui est numéro 2 depuis plusieurs saisons maintenant. Avec Meslier, auteur de 215 rencontres disputées en sept saisons sous les couleurs des Peacocks tout de même, les Gunners dispose d’un gardien expérimenté.

Pub. le - MAJ le
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