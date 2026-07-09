Premier League
Illan Meslier signe à Arsenal
1 min.
@Maxppp
Un joli rebond pour Illan Meslier. En fin de contrat à Leeds, le gardien français de 26 ans s’est engagé du côté d’Arsenal dans la durée de son bail ne soit dévoilée. L’ancien Lorientais devrait être la doublure de David Raya cette saison.
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Premier League experience between the sticks 🧤— Arsenal (@Arsenal) July 9, 2026
Welcome to The Arsenal, Illan Meslier! 🇫🇷
Kepa Arrizabalaga cherche un nouveau challenge lui qui est numéro 2 depuis plusieurs saisons maintenant. Avec Meslier, auteur de 215 rencontres disputées en sept saisons sous les couleurs des Peacocks tout de même, les Gunners dispose d’un gardien expérimenté.
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