Le Barça et le Real Madrid disputeront bien la prochaine Ligue des Champions

Les menaces d'Aleksander Ceferin visant les trois équipes encore engagées dans la Super League n'auront servi à rien. Du moins, pour l'instant. Plus tôt dans la soirée, on apprenait que la Juventus avait bien reçu une lettre datée du 14 juin lui indiquant son admission à la prochaine édition de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Comme l'indiquent divers médias comme la Cadena SER ce soir, le FC Barcelone et le Real Madrid ont également reçu ce même courrier de l'UEFA. Les trois têtes pensantes du projet Super League vont donc bel et bien éviter une interdiction de participation, provisoirement en tout cas.