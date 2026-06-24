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Coupe du Monde

CdM 2026 : le classement provisoire des meilleurs troisièmes

Par Jordan Pardon
1 min.
Alexander Isak et Viktor Gyökeres avec la Suède @Maxppp

32 nations passeront la phase de groupe lors de cette Coupe du Monde. Sous sa nouvelle formule à 48 pays, ce Mondial 2026 permettra à 8 pays ayant terminé troisièmes de se qualifier pour les 16es de finale. La deuxième journée s’étant conclue dans la nuit, la situation devient un peu plus lisible, même si elle n’est pas encore figée.

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En l’état actuel des choses, on sait que la Suède se qualifierait quand même pour les 16es de finale. Avec une victoire et une défaite mais une différence de buts nulle, les coéquipiers d’Alexander Isak et Viktor Gyökeres sont en tête du classement des meilleurs troisièmes. L’Écosse, la Croatie, le Paraguay et l’Algérie suivent tous derrière avec 3 points chacun. Pour le moment, les trois derniers qualifiés seraient le Cap-Vert (2 points), la Belgique (2 points) et la Tchéquie (1 point). La RD Congo (1 point), l’Équateur (1 point), la Bosnie-Herzégovine (1 point) et le Sénégal (0 point) passeraient à la trappe. Évidemment, le classement est amené à bouger d’ici la dernière journée, qui commence dès ce soir avec Bosnie-Herzégovine - Qatar et Suisse - Canada.

Pub. le - MAJ le
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