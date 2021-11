PSG féminines : plusieurs joueuses menacées avant l'agression de Kheira Hamraoui

Le feuilleton autour de la section féminine du Paris Saint-Germain continue. D'après les informations de RMC Sport, plusieurs joueuses du club de la capitale auraient été menacées avant l'agression de Kheira Hamraoui, survenue la semaine passée en compagnie de sa coéquipière Aminata Diallo, placée en garde à vue à la SRPJ de Versailles.

Le PSG a demandé à ses joueuses de ne pas s'exprimer sur cette affaire et aurait confirmé qu'aucune tension n'aurait été décelée dans l'effectif. Surtout pas entre Hamraoui et Diallo à en croire RMC Sport, puisque la relation entre les deux joueuses était amicale, et qu'elles sont déjà parties en vacances ensemble. Le média ajoute que l'entourage de la championne d'Europe en titre avec le FC Barcelone aurait été surpris de voir le nom de sa coéquipière dans l'affaire.