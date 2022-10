Ligue des Champions, PSG : Fabian Ruiz explique sa montée en puissance

La suite après cette publicité

Présent lors de la traditionnelle conférence d'avant-match, en amont de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Maccabi Haïfa ce mercredi à 21h (une rencontre à suivre sur notre site en direct commenté), Fabian Ruiz s'est confié sur son début de saison tronqué par une préparation à l'écart du groupe napolitain avant son transfert dans la capitale française. « Comme l'a dit le coach, ça a été difficile au début parce que je me suis entrainé à l'écart du groupe avec Naples. Du coup, ça a été difficile de m'adapter à cause de ma forme physique qui n'était pas optimale, mais suis de plus en plus en forme » a tout d'abord tenu à rappeler le milieu de terrain espagnol.

Christophe Galtier a confirmé les propos de son nouveau milieu de terrain. Selon l'entraineur parisien, Fabian Ruiz a tout donné pour être apte le plus rapidement possible. Des propos qui vont dans le sens d'une intégration rapide du joueur de 26 ans. « On savait qu'il fallait être patient et qu'il y aurait un temps d'adaptation. Il y avait de l'attente autour de son arrivée, Luis (Campos) et moi-même l'avions identifié quand il jouait à Naples. On n'a pas brûlé les étapes. Et puis il a fait le travail comme un grand professionnel. Il partait plus tard de l'entraînement. On a bien échangé. Il avait l'entière confiance du staff et de ses partenaires dès ses premiers matchs » a d'abord commenté le technicien français.

Un changement tactique primordial pour son adaptation

Il est vrai que l'ancien joueur de Naples n'a pas réussi des débuts flamboyants avec le club parisien, mais il y a du mieux depuis que Christophe Galtier a changé de système. Un changement tactique, conjugué à une meilleure forme physique, qui explique la bonne forme de l'Espagnol. Christophe Galtier n'a d'ailleurs pas tari d'éloges à propos de son nouveau joueur, mais il a tenu à insister sur l'importance du changement de système : « j'ai des milieux de qualité à ma disposition et avec le premier système, il y en avait beaucoup sur la touche. J'ai attendu que d'autres montent en puissance pour commencer à travailler sur ma réflexion. Pour modifier une organisation, il faut des joueurs spécifiques et Fabian Ruiz est un joueur spécifique dans cette organisation. »

Dans la foulée du commentaire de son entraineur, le milieu de terrain espagnol a tenu à confirmer sa forme du moment. « Lors des derniers matches, je me sentais de mieux en mieux. J'espère garder ce rythme lors des prochains rendez-vous pour et aider l'équipe du mieux possible sur le terrain. Je peux m'adapter aux deux systèmes de jeu selon ce que décide l'entraîneur. J'ai joué dans un 4-3-3 ces dernières années, mais je suis aussi à l'aise dans les autres systèmes. Je n'ai pas de problème avec le coach, c'est même le contraire. Je veux donner le meilleur pour mes coéquipiers » a confirmé le principal intéressé. De bon augure pour la suite de la saison du club parisien et notamment les prochaines échéances en Ligue des Champions.