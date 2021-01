CdF : les diffuseurs demandent une grosse remise sur les droits TV

Avec le Covid-19 qui touche encore toute la planète, la Fédération Française de football (FFF) avait décidé le mois dernier de modifier le format de la Coupe de France 2020-2021 pour pouvoir aller au bout de la compétition. Ainsi, une voie réservé aux amateurs et une autre pour les clubs pros (Ligue 1 et Ligue 2) avaient été choisies pour ensuite atteindre les seizièmes de finale.

La suite après cette publicité

Mais qui dit modification de format dit moins de matches. Et du côté des diffuseurs que sont Eurosport et France Télévisions, cela passe plutôt mal concernant les droits TV. D'après L'Equipe, les deux chaînes de télévision ont récemment envoyé un courrier commun à la FFF pour demander une remise de 30% sur les droits TV. Une demande qui ne fait bien évidemment pas les affaires de la Fédération. Et si une ristourne devrait être accordée, celle-ci ne devrait pas être aussi élevée selon le quotidien.