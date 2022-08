MU : Cristiano Ronaldo averti par la police anglaise !

La suite après cette publicité

Après une défaite subie à Goodison Park face à Everton (1-0), l'attaquant de Manchester United Cristiano Ronaldo était au cœur des polémiques après avoir arraché puis brisé le téléphone d'un supporter des Toffees par terre. La mère du fan a précédemment déclaré que son fils de 14 ans, Jake Harding, avait été laissé «meurtri» et «complètement choqué» par l'incident. La police de la Merseyside a publié un communiqué, annonçant qu'elle avertissait le quintuple Ballon d'or pour cette affaire, close ce mercredi.

«Nous pouvons confirmer qu'un homme de 37 ans s'est présenté de son plein gré et a été interrogé sous caution dans le cadre d'une allégation d'agression et de dommages criminels. L'allégation porte sur un incident survenu après le match de football Everton-Manchester United à Goodison Park le samedi 9 avril. L'affaire a été traitée sous forme d'avertissement conditionnel. L'affaire est maintenant terminée», peut-on lire dans le texte publié par les autorités anglaises. Pour rappel, après l'incident, CR7 s'était excusé auprès de l'adolescent avant de l'inviter pour un match à Old Trafford.