Coupe du Monde 2026 : l’Angleterre est choquée par les choix de Tuchel

Thomas Tuchel n’égalera sûrement pas Carlo Ancelotti en matière de mise en scène lors de l’annonce de sa liste aujourd’hui. Vu les dernières tendances parues dans la presse, on imagine mal les journalistes anglais l’accueillir dans une ambiance triomphale et sous les applaudissements nourris. Depuis hier soir, on sait déjà que le coach allemand se passera de plusieurs gros noms en vue de la Coupe du Monde, que les Three Lions attaqueront dans une poule composée de la Croatie, du Ghana et du Panama.

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Harry Maguire, Phil Foden, Cole Palmer, Fikayo Tomori, Morgan Gibbs-White, Luke Shaw, Lewis Hall ou encore Adam Wharton ne devraient ainsi pas faire partie de la liste annoncée par Tuchel sur les coups de 11h. En Angleterre, les absences de ces joueurs et les présences d’autres font l’effet d’une petite secousse ce matin. The Mirror parle de «choix radicaux et sans concession», et décrit par exemple le retour d’Ivan Toney comme «stupéfiant», alors que le joueur n’avait plus été appelé depuis un an après quelques frictions avec le sélectionneur. La BBC ajoute : «il y a deux ans, il aurait été impensable que le duo Palmer - Foden puisse être laissé de côté derrière le duo Morgan Rogers et Eberechi Eze ».

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L’absence de Maguire sonne comme une déflagration

Le journaliste de Sky Sports, Rob Dorsett, se dit interloqué suite à l’absence d’Harry Maguire : «étonnant que Maguire ne soit pas considéré comme un défenseur central de premier plan… Il a disputé trois tournois majeurs et compte 66 sélections. Il réalise d’excellentes performances à Manchester United, et a été exceptionnel contre l’Uruguay. Je pensais qu’il avait fait ses preuves, mais juste après ce match, Tuchel a déclaré que Maguire était son cinquième choix en défense centrale. Il est d’une honnêteté brutale. À l’écouter, ce n’est pas vraiment une surprise. Je pensais qu’il y avait 16 joueurs assurés d’être appelés, mais Harry Maguire n’y est pas. Ivan Toney, lui, y est. C’est hallucinant.»

Pour The Guardian, «Tuchel a été impitoyable» en n’appelant ni Cole Palmer, ni Phil Foden, ni Morgan Gibbs-White, excellent avec Nottingham Forest. Ian Ladyman, journaliste du Daily Mail, exprime également son incompréhension : «l’absence de Harry Maguire en équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde paraît d’autant plus incompréhensible qu’on y réfléchit. Cela ressemble à une erreur. Affirmer que Dan Burn de Newcastle ou même Jarell Quansah du Bayer Leverkusen sont de meilleurs défenseurs que Maguire relève de l’exagération.» Du côté du Times, la non-convocation de Maguire résonne comme une «surprise de grande ampleur». Le sélectionneur aura tout le temps de s’expliquer face à la presse aux alentours de midi. Sans garantie de convaincre son auditoire.