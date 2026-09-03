RC Lens : Ismaëlo Ganiou explique pourquoi il a choisi de prolonger

Ismaëlo Ganiou a expliqué les raisons qui l’ont poussé à poursuivre son aventure avec le RC Lens malgré les nombreuses sollicitations reçues durant le mercato. Le défenseur français de 21 ans, formé chez les Sang et Or, a prolongé son contrat jusqu’en 2030 au début du mois d’août. « Le mercato a été mouvementé, vous n’êtes pas sans savoir que j’ai eu beaucoup de sollicitations, mais dans ma tête il était assez clair que j’avais encore une histoire à écrire ici », a-t-il confié ce jeudi en conférence de presse. Ganiou voulait notamment confirmer au sein de son club formateur et lui rendre ce qu’il lui a apporté. Désormais présenté comme l’un des leaders de la défense lensoise, l’international Espoirs français assume progressivement ce nouveau statut : « J’essaie d’apporter, que ce soit dans le jeu ou dans les paroles. »

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Cette prolongation intervient après une saison qui l’a véritablement installé au plus haut niveau. Ganiou a disputé 29 rencontres toutes compétitions confondues et participé activement à la deuxième place du RC Lens en Ligue 1 ainsi qu’à la victoire en Coupe de France, avant de remporter le Trophée des champions en début de saison. Le défenseur veut maintenant prouver que son éclosion n’était pas passagère. « C’est une saison de confirmation, pour montrer que la demi-saison de l’an dernier n’était pas le fruit du hasard. Je veux montrer que je suis capable de tenir dans la durée », explique-t-il. Malgré l’intérêt suscité cet été, Ganiou a donc privilégié la continuité à Lens pour poursuivre sa progression et s’affirmer définitivement comme un cadre de son club formateur.