Une grande menace plane au-dessus du match des Bleus, la planète salive avant le grand duel entre Haaland et Mbappé

La rencontre France-Norvège menacée par un nouvel orage

Après la rencontre face à l’Irak, la crainte de voir un orage interrompre le match pour plusieurs heures est dans toutes les têtes des deux sélections. Les prévisions météo sur la région de Boston annoncent en effet des risques d’orages importants susceptibles d’interrompre à nouveau la partie. Pour les spectateurs au stade, le poncho et les vêtements de rechange sont vivement recommandés pour affronter ces intempéries. En plus de cette lourde menace électrique, une véritable vague de canicule va s’abattre sur la pelouse avec un thermomètre qui s’annonce étouffant.

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Le duel Haaland-Mbappé fait déjà monter la température avant le coup d’envoi

Il y a un match dans le match puisque cette rencontre entre la France et la Norvège met à l’honneur le duel planétaire entre Kylian Mbappé et Erling Haaland. « De l’éclair entre étoiles », écrit L’Équipe. Là où Mbappé cherche la vitesse avant d’enchaîner ses dribbles, Haaland excelle par sa capacité à couper les centres au premier poteau. Ils ne se rejoignent finalement que sur un point : leur adresse chirurgicale et phénoménale devant le but adverse. Les deux superstars affichent une ambition féroce pour marquer l’histoire du tournoi malgré des parcours et des styles de jeu bien différents. Si leurs confrontations directes restent rares en club, ils partagent un profond respect mutuel nourri par une complicité hors du terrain. Pour Le Parisien, c’est un choc des titans. Dans ses pages intérieures, le média rappelle qu’il y a 4 buts partout entre les deux attaquants dans ce tournoi, balle au centre. Dans le Daily Mail, c’est « la bataille des Alphas ». « La Norvège effectuera une rotation importante ce soir, mais Haaland débutera le match s’il le souhaite. On pense que le scénario le plus probable est qu’il jouera pendant une heure environ, puisqu’il sera remplacé. La même chose peut s’appliquer à Mbappe »., a écrit le média anglais dans ses colonnes. Enfin, le média allemand Abendzeitung parle d’un « duel de géants ». Vous l’avez compris, ce duel est très attendu.

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Elliot Anderson signe officiellement à Manchester City pour 150 M €

Manchester City frappe un coup monumental avec le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson. Les deux clubs ont conclu un accord pour un transfert historique qui dépassera les 145 millions d’euros déboursés par Liverpool pour Alexander Isak. À seulement 23 ans, l’international anglais va ainsi devenir le joueur le plus cher de l’histoire de la Premier League. Actuellement titulaire au Mondial — avec Declan Rice et Jude Bellingham — sous les ordres de Thomas Tuchel, il rejoindra les Skyblues en août à l’issue de la compétition. Cette arrivée majeure marque le début d’un tout nouveau cycle pour City, qui s’apprête également à installer Enzo Maresca sur son banc.