Manchester United : le retournement de situation se confirme pour Paul Pogba

Le nom de Paul Pogba a été un peu plus discret ces derniers mois en termes de mercato. Eclipsé par d'autres dossiers qui ont pris plus d'importance médiatiquement, dont certains où son agent Mino Raiola est impliqué, l'ancien de la Juventus a une actualité plutôt calme. Et pourtant, son avenir va devoir être réglé au plus vite, avec un contrat qui expire en 2022.

Par le passé, Mino Raiola avait eu des déclarations très tranchées concernant son poulain. « Je peux dire que c'est fini pour Paul Pogba à Manchester United. Il faut être clair, aller de l’avant et ne pas perdre de temps à chercher des coupables : Paul n’est pas heureux à Manchester, il n’arrive plus à s’exprimer comme il voudrait. Il doit changer d’équipe, d’endroit », avait lancé l'Italien pas plus tard qu'en décembre dernier.

Le joueur est prêt à rester

Mais visiblement, il y a des chances de le voir rester à Manchester. Et pour cause, les dirigeants mancuniens ont beaucoup apprécié le retour en forme du Français ces derniers temps, malgré sa blessure de six semaines. Son attitude aussi a été saluée en interne, et la probabilité de le voir rester encore chez les Red Devils augmente. Le joueur serait ouvert à un nouveau contrat selon le sérieux The Telegraph.

Le joueur n'a pas encore reçu d'offre sur son bureau, mais cela pourrait très vite se produire. Le fait que Donny van de Beek n'ait pas réussi à s'adapter joue aussi en la faveur du milieu de terrain tricolore. Avec le soutien d'Ole Gunnar Solskjaer, l'approbation des dirigeants mancuniens et le feu vert du joueur, l'aventure de Pogboom en terres anglaises pourrait bien se prolonger...