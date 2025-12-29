L’Eintracht Francfort recrute un attaquant germano-marocain

C’était attendu, c’est désormais officiel. L’Eintracht Francfort a annoncé ce lundi la signature de Younes Ebnoutalib, l’avant-centre de 22 ans du SV Elversberg. Le natif de Francfort, germano-marocain au profil physique impressionnant, connaît une ascension fulgurante. Jamais passé par le centre de formation de l’Eintracht, il a tenté l’aventure en Italie à 19 ans, avant de revenir en Allemagne sans club.

Relancé en quatrième division, il n’a eu besoin que de cinq mois pour attirer le SV Elversberg en deuxième division. Cette saison, il confirme en étant leader du classement des buteurs de 2.Bundesliga avec 12 réalisations en 17 matchs. Il rejoindra les Aigles dès le 1er janvier 2026, sous contrat jusqu’en juin 2031.