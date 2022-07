Villarreal : le doigt d'honneur d'Unai Emery à des supporters anglais

Après avoir passé un peu plus d'un an sur le banc d'Arsenal, l'entraîneur espagnol Unai Emery n'aura pas laissé un très bon souvenir du côté du nord de Londres avec une cinquième acquise à la fin de la saison 2018/2019 et un début d'exercice suivant encore plus compliqué avec seulement 4 victoires en 13 matches de Premier League.

En déplacement à Fulham - club du sud-ouest de la capitale britannique - pour un match de préparation, le coach de Villarreal a eu droit à du chambrage de la part de supporters anglais à la sortie de son bus. Alors qu'un premier l'imitant avec un «Good ebening» (au lieu d'evening, pour bonsoir), un second fan a voulu rappeler avec ironie son passage à l'Emirates : «Je pense que vous avez du super boulot à Arsenal...» Ce à quoi le technicien espagnol a répondu par un doigt d'honneur à la caméra. Un charriage bon enfant.