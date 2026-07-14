Le duel de prestige entre Mbappé et Yamal enflamme la presse, l’Angleterre veut effacer la défaite tragique de 1986

Lamine Yamal contre Kylian Mbappé

Le choc entre la France et l’Espagne n’anime pas que la presse française et espagnole, mais aussi les médias aux 4 coins du globe. Petit tour d’horizon sur les attentes des différents pays avec une attention particulière pour le duel historique que vont se livrer Kylian Mbappé et Lamine Yamal de part et d’autre du terrain. « Un duel de talent générationnel » s’exclame Record au Portugal, alors que pour le moment, le français laisse une bien meilleure impression que son homologue. Pour la Gazzetta dello Sport en Italie, la France fait figure de favorite, mais l’Espagne à Yamal. Si Didier Deschamps dispose de plus de solution, l’Espagne a plus de capacité à faire le jeu poursuit le journal au papier rose. Côté presse brésilienne, on est impatient de voir le madrilène Mbappé et le barcelonais Yamal écrire un nouveau chapitre de leur rivalité

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Une revanche 40 ans après

En Angleterre, c’est également la demi-finale à venir demain face à l’Argentine qui agite la presse anglaise. Après des déclarations fortes d’anciens joueurs de la sélection à l’égard de l’Argentine, le Daily Star continue d’allumer la mèche en titrant « Il n’y a qu’un seul numéro 10 » avec comme tête d’affiche Jude Bellingham plutôt que Lionel Messi. Très en vue dans ce mondial avec déjà six buts, dont deux lors du quart de finale face à la Norvège, le milieu madrilène est attendu au tournant par toute l’Angleterre pour permettre au Three Lions de prendre leur revanche 40 ans après l’épisode historique de la main de dieu de Diego Armando Maradona en quart de finale du mondial 1986. Un seul goat, les Three Lions et le duel de la revanche ultime s’exclame le Daily Star. Vous l’aurez compris, côté anglais, la cicatrice de la tragédie de 1986 est toujours présente et cette rencontre relève d’encore plus d’enjeu qu’une demi-finale de Coupe du Monde.

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Michael Olise a tout

Outre Kylian Mbappé en grande forme avec huit buts au compteur, Le Parisien met l’accent sur le facteur X côté bleu Michael Olise. Pas encore buteur, l’ailier bavarois repositionné dans un rôle de numéro 10 a toutefois montré l’étendu de son talent à travers des passes que seul lui ou presque est capable de trouver. Avant cette rencontre, Le Parisien fait un focus sur le numéro 11 bleu et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il ne tarit pas d’éloge à son sujet. La vision de Platini, l’activité de Griezmann, la patte gauche de Messi, le flegme de Zidane et enfin la frappe de Robben, voici le portrait robot dressé par le quotidien francilien rien que ça. Avant un match d’anthologie de Michael Olise ? Réponse ce soir à partir de 21 heures.