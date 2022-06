Un ex de l'OM fracasse Kylian Mbappé

Le choix de Kylian Mbappé (23 ans) de prolonger au Paris SG jusqu'en juin 2025 ne passe toujours pas en Espagne. Dernier exemple en date avec cette sortie d'Alfonso, ancienne gloire du Real Madrid, passé quelques mois par l'Olympique de Marseille (2002), interrogé en marge du VIIIe Tournoi Solidaire de Golf, organisé par l'association des anciens footballeurs de la Casa Blanca.

«On était tous impatient de le voir, on était convaincu qu’il viendrait. Il a dû subir beaucoup de pressions, mais en France, c’est une idole. Il aura eu des pressions du Qatar, du président de la France et il a décidé de rester. Mbappé gagnera beaucoup d’argent mais, en termes de titres, il n’y aura aucune comparaison avec ce qu’il aurait eu au Real Madrid. Le PSG gagne presque tous les ans en France vu ses joueurs et son budget, mais en Europe, c’est différent. Encore plus si tu affrontes le Real Madrid», a-t-il lâché.