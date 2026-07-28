Menu Rechercher
Commenter 61
Ligue 1

PSG : coup de théâtre en vue pour Yan Diomandé ?

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Peut-on assister à un coup de théâtre dans le dossier Yan Diomandé ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, L’Équipe nous apprend que le Paris Saint-Germain pourrait avoir une dernière chance de détourner l’ailier ivoirien du RB Leipzig du Real Madrid. Le quotidien explique que le possible départ de Bradley Barcola à Liverpool pourrait donner de nouveaux arguments financiers au club de la capitale.

La suite après cette publicité

Enfin, le journal assure que de nouveaux intermédiaires « réputés beaucoup plus proches du PSG » ont tenté de « remettre de l’ordre » dans ce dossier. De quoi donner de « la crédibilité à l’hypothèse » d’un revirement de situation. Reste que si Paris revient réellement dans l’affaire après avoir envoyé un communiqué dénonçant les tarifs exorbitants dans ce dossier, les Rouge et Bleu risquent de voir leur image en prendre un coup.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (61)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Leipzig
Real Madrid
Yan Diomandé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Leipzig Logo RB Leipzig
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Yan Diomandé Yan Diomandé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier