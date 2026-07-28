PSG : coup de théâtre en vue pour Yan Diomandé ?

Peut-on assister à un coup de théâtre dans le dossier Yan Diomandé ? Aussi surprenant que cela puisse paraître, L’Équipe nous apprend que le Paris Saint-Germain pourrait avoir une dernière chance de détourner l’ailier ivoirien du RB Leipzig du Real Madrid. Le quotidien explique que le possible départ de Bradley Barcola à Liverpool pourrait donner de nouveaux arguments financiers au club de la capitale.

La suite après cette publicité

Enfin, le journal assure que de nouveaux intermédiaires « réputés beaucoup plus proches du PSG » ont tenté de « remettre de l’ordre » dans ce dossier. De quoi donner de « la crédibilité à l’hypothèse » d’un revirement de situation. Reste que si Paris revient réellement dans l’affaire après avoir envoyé un communiqué dénonçant les tarifs exorbitants dans ce dossier, les Rouge et Bleu risquent de voir leur image en prendre un coup.