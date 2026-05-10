L’Olympique Lyonnais est le grand perdant de la soirée

Voilà ce qu’on appelle un match piège. Sur une belle série de quatre victoires consécutives, l’Olympique Lyonnais s’était relancé et avait même repris sa place sur le podium après ses succès contre le Paris Saint-Germain puis le Stade Rennais la semaine dernière. Mais rien n’était encore joué avant les deux dernières journées, et il fallait s’imposer sur la pelouse de Toulouse pour au moins sécuriser une quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions via les barrages.

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Un manque d’agressivité criant

Mais au Stadium, l’OL s’est sabordé (1-2). En difficulté dès l’entame de la rencontre, les Gones ont cédé dès la 10e minute face à un Méthalie intenable. Et les Lyonnais n’ont jamais vraiment réussi à se réveiller, malgré un discours musclé de Paulo Fonseca après l’ouverture du score. Offensivement, l’OL n’a presque rien proposé jusqu’à l’égalisation de Corentin Tolisso après la pause. Là encore, les Rhodaniens se sont montrés friables et ont rapidement encaissé un deuxième but. «Ils nous avaient battus à l’aller. Ils ont été supérieurs à nous dans l’agressivité, a reconnu Moussa Niakhaté au micro de Ligue 1+. Ça ne pardonne pas. On a eu énormément d’occasions qu’on n’a pas réussi à convertir. Derrière, on a été un peu friables. C’est le football.»

Un triste match, durant lequel les Rhodaniens n’ont jamais vraiment semblé capables de produire le jeu nécessaire pour conserver cette troisième place, directement qualificative pour la Ligue des Champions. «Il faut travailler avec de la sérénité malgré tout cette semaine. On n’a pas répondu présent comme on aurait dû le faire, mais rien n’est fini. À nous de battre Lens et je suis persuadé qu’il y aura une belle récompense au bout», a ajouté le capitaine lyonnais, bien plus frustré que Paulo Fonseca, qui a préféré retenir la qualification en Ligue Europa.

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L’OL devra tout faire pour battre contre Lens

«Je pense qu’aujourd’hui, nous avons assuré l’Europa League. C’est incroyable. Avoir la possibilité d’être quatrièmes est un miracle cette saison. Après tout ce qu’il s’est passé, personne n’imaginait que nous pourrions être ici. Il ne nous reste plus qu’un match, mais ce que l’équipe et les joueurs ont fait cette saison est incroyable», a expliqué l’entraîneur rhodanien. Mais l’OL a tellement impressionné ces derniers mois qu’un échec dans la course à la Ligue des Champions laisserait forcément un goût amer aux supporters, qui ont vu une équipe solidaire tout au long de la saison.

«On est très déçus, on n’a pas fait le match qu’il fallait. Il faut être plus malin, on a manqué d’expérience, car on ne doit pas perdre ce genre de match. On aurait pu être troisièmes et avoir notre destin entre nos mains. Cette saison, on a perdu des points bêtement. On revient de loin, mais on ne doit pas tout gâcher. Même si on est sûrs d’être européens, on a donné beaucoup d’espoir aux supporters. On doit déjà valider notre quatrième place, puis on verra ensuite», a reconnu Corentin Tolisso. Et si les concurrents directs, à l’image du LOSC, ont assuré ce week-end, tout se jouera désormais lors de l’ultime journée, avec un rendez-vous décisif face au RC Lens de Pierre Sage.