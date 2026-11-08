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« Ce qui doit arriver arrivera » : Michael Carrick sur son avenir à Manchester United

Par Allan Brevi
1 min.
Michael Carrick @Maxppp

Tombé dans la zone de relégation de Premier League ce samedi suite à la victoire de Nottingham Forest contre Manchester City, Manchester United aborde la réception d’Aston Villa sous une tension extrême. Malgré une courte accalmie apportée par la victoire décrochée face à la Roma en Ligue des Champions, l’avenir de Michael Carrick reste totalement flou à l’aube de la trêve internationale. Selon les informations du Daily Mail, la direction mancunienne n’a donné aucune garantie à son entraîneur quant à son maintien en poste au-delà de ce week-end.

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Interrogé sur de potentielles assurances reçues de sa hiérarchie pour la semaine à venir, Carrick s’est montré très cash sur sa situation : « non. Continuez comme d’habitude. Ce qui doit arriver arrivera. » Assurant aborder cette trêve sans appréhension particulière, le technicien anglais a également tenu à désamorcer toute tension interne avec son capitaine Bruno Fernandes, après les récentes critiques du Portugais sur ses choix tactiques. « L’engagement de Bruno est indéniable pour moi. Il l’a encore prouvé cette semaine par ses actions et sa façon de jouer », a martelé le coach de 45 ans, cherchant à faire bloc avant ce rendez-vous capital face aux Villans.

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