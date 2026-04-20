Clermont : Jean-William Nyindong Tsamouna va signer professionnel

Clermont est sur le point de sécuriser l’un de ses jeunes talents les plus prometteurs. Selon nos informations, Jean-William Nyindong Tsamouna, attaquant de 19 ans né à Fréjus, devrait signer son premier contrat professionnel dans les semaines à venir avec le club auvergnat. Fraîchement champion de sa poule en U19 National et meilleur buteur du championnat, il est également performant avec la réserve en Régional 1, le buteur franco-congolais affiche des statistiques impressionnantes avec 26 réalisations toutes compétitions confondues cette saison.

La suite après cette publicité

Arrivé à Clermont en 2024, l’avant-centre de 1m80 s’est imposé comme un élément offensif majeur grâce à sa régularité et son sens du but. Droitier, capable d’évoluer en pointe, il séduit par son efficacité et sa maturité dans les surfaces adverses, confirmant les espoirs placés en lui par le staff de Clermont. Ainsi, cette signature promet un avenir radieux pour le joueur et son club, qui s’inscriront dans une dynamique ambitieuse tournée vers la progression alors que le Clermont Foot 63 joue un match important pour son maintien en Ligue 2 ce vendredi soir face à Bastia à domicile.