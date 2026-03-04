Liga
Real Madrid : Jude Bellingham copie Kylian Mbappé
Comme Kylian Mbappé, Jude Bellingham est indisponible en ce moment, la faute à quelques pépins physiques. Et si le Français a voyagé à Paris pour consulter des spécialistes et avoir des opinions différentes de celles du staff du Real Madrid, l’Anglais en a fait de même comme l’indique Marca.
Avec l’accord du club de la capitale espagnole, le milieu de terrain a ainsi voyagé à Londres. Il a lui aussi consulté des spécialistes anglais afin d’avoir différents conseils pour sa récupération. Signe que les joueurs ne semblent pas vraiment faire confiance aux médecins merengues…
