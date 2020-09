Mercato : Leeds United se penche sur le Toulousain Manu Koné

De retour en Premier League, Leeds United ne compte pas faire de la figuration et l'a encore montré ce samedi contre Fulham (4-3). Le club anglais a donc employé les grands moyens pour se renforcer et Rodrigo, Helder Costa ou encore Robin Koch sont arrivés. Mais les Whites ne comptent pas s'arrêter là. Et le champion du Championship pourrait recruter en France, en Ligue 2 plus précisément.

D'après les informations de RMC Sport, le Toulousain Manu Koné (13 matches de L1 en 2019-2020, 4 matches de Ligue 2 depuis le début de saison) serait dans le viseur de l'écurie de Premier League. Les discussions auraient même débuté entre les parties, mais l'avis de Marcelo Bielsa, l'entraîneur argentin du club, serait attendu. Mais la concurrence serait rude, avec un intérêt d'autres formations anglaises ou encore de l'AC Milan pour le milieu de terrain de 19 ans.