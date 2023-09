PSG : Ousmane Dembélé a été convaincu par Nasser Al-Khelaïfi

La suite après cette publicité

Cet été, Ousmane Dembélé décidait de quitter le FC Barcelone pour s’engager du côté du PSG. Une recrue surprenante que très peu voyaient venir. Pourtant, l’ailier de 26 ans débarquait bien à Paris contre seulement 50 millions d’euros (sa clause). Au micro de Téléfoot, l’ancien joueur de Rennes a expliqué pourquoi il avait rejoint le PSG. Et Nasser Al-Khelaifi n’y est pas pour rien.

«J’ai parlé avec l’entraîneur, le président, qui m’ont expliqué le projet. Revenir en France aussi, ça me faisait plaisir. J’ai passé plus de 7 ans à l’étranger, et revenir dans un grand club comme le PSG, ça fait plaisir. Tout se passe bien ici, il y a un très bon coach, le discours du président m’a plu. Je veux tout faire pour faire une grande saison et se projeter sur l’Euro avec l’Équipe de France.»