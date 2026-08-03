Leipzig dément tout accord avec le Real Madrid pour Yan Diomandé

Le feuilleton Yan Diomande est encore loin d’être terminé. Alors que plusieurs médias annonçaient un accord entre le RB Leipzig et le Real Madrid, le directeur sportif du club allemand, Marcel Schäfer, a démenti ces informations. « Il est clair que certains prétendus experts en transferts ont rapporté il y a quelques jours que l’accord était conclu ou lui ont donné le "here we go". Ce n’est tout simplement pas le cas. Nous n’en sommes pas encore à ce stade», a-t-il assuré auprès de Sky Sports Allemagne.

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Le dirigeant a ainsi confirmé qu’aucune avancée majeure n’était attendue dans l’immédiat concernant le transfert de l’international ivoirien vers la Casa Blanca. Toujours selon les médias allemands, les discussions autour de Yan Diomande étaient totalement indépendantes de celles concernant Fisnik Asllani, dont le transfert en provenance de Hoffenheim est traité séparément puisqu’il concerne un autre poste.