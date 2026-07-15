Coupe du Monde 2026 : Tuchel justifie ses décisions

Konsa, Burn, O’Reilly. Les trois premiers changements de Tuchel, effectués alors que l’Angleterre menait 1-0 face à l’Argentine, ont-ils contribué à la chute de la sélection des Three Lions dans les dernières minutes ? Une chose est sûre, c’est bien le coaching du sélectionneur qui est discuté en long, en large, et en travers de l’autre côté de la Manche. Les premières explications de Thomas Tuchel étaient donc très attendues. «Nous sommes déçus, nous étions tout près. On y croyait mais on a donné beaucoup d’opportunité à l’adversaire. On n’a pas pu avoir la possession et nous avons souffert. Tellement de centres, de tirs. Nous y étions presque mais on n’a pas pu garder le niveau après avoir marqué le but», a-t-il commencé par dire, avant d’être directement interrogé sur ses changements.

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«On a fini le dernier match aussi avec des remplacements défensifs, mais on a décidé de revenir à une défense à cinq car l’équipe en face centrait de plus en plus, il fallait fermer les espaces et être fort dans les airs. Après le but, nous avons trop attendu. La responsabilité incombe à l’entraîneur, pas besoin de faire des détours à ce niveau-là. On n’a pas réussi à sortir avec le ballon, on voulait marquer le deuxième. Je ne pense pas que faire entrer des joueurs offensifs aurait changé quelque chose. Ce n’était pas un problème structurel, le match a changé totalement. Je peux comprendre les discussions qui existent, je peux comprendre ces commentaires. (…) Il fallait que je prenne des décisions, c’est la manière dont j’ai analysé le match, j’accepte les responsabilités », a-t-il alors répondu. Son cas risque d’être abondamment discuté dans les prochains jours.