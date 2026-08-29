RC Lens : c’est quasi fait pour l’arrivée de Junior Kadile

Arrivé en Suisse en février dernier en provenance d’Almere City aux Pays-Bas, Junior Kadile a littéralement tout écrasé sur son passage. L’ailier gauche issu de la génération 2002 du Stade Rennais comme Eduardo Camavinga, Guela Doué, ou Georginio Rutter, a compilé des statistiques affolantes avec 6 buts et 10 passes décisives en seulement 13 rencontres de Super League sous les couleurs du Servette.

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Des performances XXL qui ont logiquement fait grimper sa cote en flèche, incitant la direction helvète à se montrer intransigeante en réclamant un chèque de 10 millions d’euros pour libérer sa pépite. Une exigence financière colossale qui a fini par refroidir les ardeurs du Séville FC et du RB Salzbourg, contraints de s’éloigner d’un accord ces dernières heures malgré des offres fermes transmises au club genevois.

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Le RC Lens dégaine pour le "regen" de Saint-Maximin

Désormais, le dossier se résumait à un duel au sommet. Alors que les Anglais de Hull City avaient pris une vraie longueur d’avance en formulant une proposition très concrète, la réplique hexagonale s’est organisée en un éclair. Selon nos informations, l’ambitieux cador du Top 6 de Ligue 1 qui vient de bousculer les négociations n’est autre que le RC Lens ! À la recherche insistante d’un ailier gauche percutant pour dynamiser son attaque, la direction artésienne a fait du joueur de 23 ans sa priorité absolue. Son profil explosif a totalement tapé dans l’œil de Jean-Louis Leca et de la cellule de recrutement nordiste.

Et à la vue de son rendement spectaculaire, l’insistance des décideurs lensois prend tout son sens. Capable de déstabiliser n’importe quelle arrière-garde sur ses prises de balle tout en affichant une qualité de passe largement supérieure à la moyenne, le natif de Rennes est perçu en interne comme le "regen" parfait d’un certain Allan Saint-Maximin, dont le bref passage à Bollaert en début d’année a laissé des traces. Totalement séduit par cette opportunité en or, le club artésien va finalement rafler la mise contre 10 millions d’euros bonus compris. Le joueur est déjà sur place pour passer sa visite médicale et signer son contrat.