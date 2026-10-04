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Sénégal : Patrick Vieira recadre un journaliste sur Gueye et Koulibaly !

Par Josué Cassé
1 min.
Patrick Vieira @Maxppp
Comores 0-1 Sénégal

Présent en conférence de presse, Patrick Vieira n’a pas apprécié la manière dont une question sur Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly lui a été posée après la victoire du Sénégal face aux Comores (1-0), ce dimanche à Marseille. Alors qu’un journaliste évoquait les deux cadres comme des « has been », le sélectionneur des Lions de la Teranga l’a immédiatement interrompu. « C’est un manque de respect », a réagi Vieira, estimant que cette expression ne pouvait pas être utilisée pour qualifier deux joueurs qui « ont marqué et qui continuent de marquer l’histoire du Sénégal ».

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Le technicien a également défendu l’attitude et le niveau des deux joueurs, qui ont tous les deux livré une prestation convaincante face aux Comores. « Je n’accepte pas » ce manque de respect « envers des joueurs qui sont exemplaires sur et en dehors du terrain », a-t-il insisté. Vieira a ensuite reconnu que leurs performances pouvaient modifier la hiérarchie au sein de la sélection, alors que Gueye et Koulibaly n’étaient pas titulaires lors des deux dernières rencontres des éliminatoires de la CAN 2027. « Des performances comme ça rendront mes choix encore plus difficiles », a-t-il conclu, assumant une concurrence désormais plus ouverte au sein des Lions.

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