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CdM 2026, Uruguay : le remplaçant de Marcelo Bielsa déjà trouvé

Par Kevin Massampu
1 min.
Marcelo Bielsa @Maxppp

Après une piteuse campagne de phase de groupe, l’Uruguay a pris la porte dès le 1er tour de cette Coupe du Monde 2026 en réalisant deux nuls contre l’Arabie saoudite (1-1) et le Cap-Vert (2-2), avant d’être battu par l’Espagne (0-1) lors de la nuit de vendredi à samedi. Une nouvelle désillusion qui plonge les joueurs de Marcelo Bielsa dans la tourmente. L’entraîneur argentin, arrivé en mai 2023, devrait quitter la sélection.

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Pour le remplacer, la Celeste pense à un autre technicien argentin. Selon Radio Mitre, la Fédération uruguayenne de football s’est déjà mis en tête de trouver un successeur à Bielsa et a notamment ciblé Marcelo Gallardo, libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en février dernier.

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