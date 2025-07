Nico Williams pose un ultimatum au Barça, la Premier League chasse le nouveau phénomène du Real

Le Barça mis sous pression par le clan Nico Williams

Nico Williams aussi à la tête au Barça alors qu’il est toujours un joueur de l’Athletic, peut-être plus pour longtemps, car Sport indique qu’une solution a été trouvée. Le clan du joueur a posé un ultimatum : ils veulent des garanties d’inscription. Nico craint de ne pas pouvoir être enregistré en Liga à cause des soucis financiers du Barça. Mundo Deportivo explique que le joueur est bloqué. Selon El Chiringuito, son agent veut inclure une clause : si Nico n’est pas inscrit, il partira libre. Sport précise que le Barça n’est pas fermé à cette option si cela peut rassurer le joueur. Seule condition : en cas de départ, le club acquéreur devra payer la clause de 60 M€. Mundo Deportivo indique que dans le cas où le Barça essuie un nouveau revers dans ce dossier, la piste Luis Diaz est toujours active. Le Barça considère le Colombien comme une alternative. Ce dernier a d’ailleurs été aperçu avec Dani Olmo, de quoi continuer à alimenter les rumeurs.

Gonzalo Garcia séduit déjà les grands d’Europe

Le retour de Kylian Mbappé est attendu ! « Le moment de vérité », placarde AS ce mardi matin. Le club madrilène a dû faire sans sa star pour accéder aux phases finales de la Coupe du monde des clubs. Marca présente ce retour comme une signature de luxe. Xabi Alonso devrait l’aligner en pointe avec Vinicius Jr et Güler. Si Mbappé est trop juste, c’est le jeune Gonzalo Garcia qui devrait débuter. Garcia sera la doublure de Mbappé la saison prochaine. Le club est séduit par ses prestations. Et il n’est pas le seul : selon AS, trois clubs de Premier League ont déjà contacté son entourage. Pour l’instant, ce sont de simples prises d’infos. Gonzalo a encore deux ans de contrat, mais sa clause libératoire de 50 M€ est jugée raisonnable. Son rêve ? S’imposer au Bernabéu.

Manchester United va devoir faire de gros efforts

Direction l’Angleterre, où ça parle d’argent. Comme le placarde The Sun, Brentford a mis un coup de pression à Manchester United pour Bryan Mbeumo. « Montre-nous l’argent », peut-on lire sur la Une du tabloïd anglais. Le club réclame 75 M€ pour son buteur – « c’est à prendre ou à laisser », comme le relaie le Daily Star.vDans un entretien accordé à la BBC, le directeur du football Phil Giles a confié qu’il n’y avait « pas beaucoup de progrès » concernant une potentielle arrivée du joueur de 25 ans à Manchester. Le dirigeant enfonce même le clou en affirmant qu’« il n’est pas impossible qu’il soit toujours un joueur de Brentford la saison prochaine ». Le club réclame la même somme que ce que Manchester United a déboursé pour Matheus Cunha. C’est non négociable.